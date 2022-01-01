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Смотреть американские фильмы в жанре нуар

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Ниагара
Ниагара
драма, триллер, нуар 1953, США
7.0
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Тайны Канзас-Сити
Тайны Канзас-Сити
криминал, драма, нуар 1952, США
7.0
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Туз в рукаве
Туз в рукаве
драма, нуар 1951, США
8.0
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Другая женщина
Другая женщина
драма, нуар, мистика 1950, США
6.0
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Удар
Удар
криминал, драма, нуар 1949, США
7.0
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Извините, ошиблись номером
Извините, ошиблись номером
драма, нуар, мистика 1948, США
7.0
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Дурная слава
Дурная слава
мелодрама, триллер, нуар 1946, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чужестранец
Чужестранец
драма, нуар, триллер, криминал 1946, США
7.0
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Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма 1939, США
8.0
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Ангелы с грязными лицами
Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
7.0
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Классный парень
Классный парень
криминал, драма, нуар 1936, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рэкет
Рэкет
криминал, драма, нуар 1928, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
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