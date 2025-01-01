Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

На Netflix и не только: 3 детективных сериала, которые невозможно выключить даже ради сна

Считаете, «Сплетница» была дерзкой? Просто включите эти 5 дорам — страсти Манхэттена покажутся деткой шалостью

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

Джин-Ву ушел на перерыв: все, что известно про 3-й сезон «Поднятия уровня» со слов создателей

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей

Простой евнух, фаворитка султана или визирь? Кем бы вы стали в «Великолепном веке» (тест)

Черкасов возвращается в органы: неожиданная премьера на Первом канале — новый сезон «Мосгаза»