Нуар — не самый распространенный жанр в мировом кинематографе, но это не значит, что у него нет своих почитателей. Напротив, качественные нуарные фильмы ценятся на вес золота.

Мы рекомендуем смотреть фильмы нуар онлайн тем, кто хочет погрузиться в циничный и темный мир, который имеет свою особую притягательность. Атмосфера таких лент наполнена подозрительностью и недоверием, главные герои зачастую или расследуют таинственное преступление, или являются главными подозреваемыми в запутанном деле.

Родиной «мрачного» кино является США, оно зародилось там в конце 40-х гг. XX века. Напряженные годы после Второй Мировой войны и начало «холодного» противостояния с СССР стали плодородной почвой для появления первых «черных фильмов».

Примечательно, что с распространением картин этого непростого жанра по всему свету, привычный криминальный сюжет видоизменялся в крутые вестерны и даже комедии. Но все же чаще всего фильмы нуар — это детектив или триллер с главным героем-пессимистом.

Лучшие фильмы нуар позволят вам прочувствовать загадочную атмосферу прошлого. Следите за новинками нуарных фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн бесплатно.