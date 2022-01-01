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Киноафиша Онлайн Фильмы Нуар

Фильмы в жанре нуар онлайн

Нуар — не самый распространенный жанр в мировом кинематографе, но это не значит, что у него нет своих почитателей. Напротив, качественные нуарные фильмы ценятся на вес золота.

Мы рекомендуем смотреть фильмы нуар онлайн тем, кто хочет погрузиться в циничный и темный мир, который имеет свою особую притягательность. Атмосфера таких лент наполнена подозрительностью и недоверием, главные герои зачастую или расследуют таинственное преступление, или являются главными подозреваемыми в запутанном деле.

Родиной «мрачного» кино является США, оно зародилось там в конце 40-х гг. XX века. Напряженные годы после Второй Мировой войны и начало «холодного» противостояния с СССР стали плодородной почвой для появления первых «черных фильмов».

Примечательно, что с распространением картин этого непростого жанра по всему свету, привычный криминальный сюжет видоизменялся в крутые вестерны и даже комедии. Но все же чаще всего фильмы нуар — это детектив или триллер с главным героем-пессимистом.

Лучшие фильмы нуар позволят вам прочувствовать загадочную атмосферу прошлого. Следите за новинками нуарных фильмов и смотрите их на Киноафише онлайн бесплатно.

Ниагара
Ниагара
драма, триллер, нуар 1953, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тайны Канзас-Сити
Тайны Канзас-Сити
криминал, драма, нуар 1952, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Туз в рукаве
Туз в рукаве
драма, нуар 1951, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Другая женщина
Другая женщина
драма, нуар, мистика 1950, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Удар
Удар
криминал, драма, нуар 1949, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Извините, ошиблись номером
Извините, ошиблись номером
драма, нуар, мистика 1948, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дурная слава
Дурная слава
мелодрама, триллер, нуар 1946, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чужестранец
Чужестранец
драма, нуар, триллер, криминал 1946, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
Ревущие двадцатые или судьба солдата в Америке
триллер, нуар, драма 1939, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ангелы с грязными лицами
Ангелы с грязными лицами
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Классный парень
Классный парень
криминал, драма, нуар 1936, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
М убийца
М убийца
нуар, криминал, драма, триллер 1931, Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рэкет
Рэкет
криминал, драма, нуар 1928, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
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