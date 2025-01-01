Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу»

«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет

Тоже защемило сердце в конце «Заклятия 4: Последний обряд»? Скажите спасибо лучшему фильму в истории MCU – финал вдохновлен именно им

Гангстерский сериал с Пирсом Броснаном продолжает покорять топы мирового стриминга — первый сезон завершился еще 4 месяца назад

«В конце я отчаянно глотала слезы»: Rotten Tomatoes представил топ-100 аниме — № 1 оказался не «Клинок» или хит Миядзаки

400+ млн человек сделали этот фильм рекордсменом еще до выхода: им хватило Гослинга в скафандре

Осень — самое время: рассказываем, в какой последовательности смотреть фильмы саги «Сумерки»

Такие рекомендации мы не пропускаем: топ-5 фильмов, которые Квентин Тарантино считает идеальными

«3 часа обнаженки и позерства»: у «Битвы за битвой» 95% на RT, но она вовсе не идеальна — у новинки с ДиКаприо целых 4 больших проблемы

В России такие фильмы обожают, а Михалков считает их абсолютно мертвыми: сам стал героем одного из них