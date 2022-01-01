«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом