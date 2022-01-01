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Киноафиша Онлайн Фильмы Мистика

Мистика онлайн

Мистические фильмы просто созданы для тех, кто обожает всё сверхъестественное — демонов, призраков, вампиров, людей с суперспособностями и, конечно же, леденящие душу тайны. Когда реальная жизнь кажется скучной, то на выручку всегда придут картины в этом жанре.

Давайте смотреть мистические фильмы онлайн, чтобы пощекотать нервы и заставить сердце биться в два раза быстрее. Как известно, адреналин в крови способствует пробуждению новых эмоций и дарит невероятную энергию.

Не будем забывать, что при просмотре фильмов с мистическими элементами усиленно работают и наши «серые клеточки». Мозг пытается догадаться, чем же закончится запутанная и страшная история и какой финт режиссер и сценаристы приберегли напоследок.

Погружение в потусторонний мир помогает зрителю освободиться от насущных проблем. Разве имеет значение семейная ссора, когда таинственный медиум собирается забрать душу невинного младенца? Пусть мы немного утрируем, но мистика — лучший способ забыть о гнетущей реальности. Уверены, что после титров вы будете безмерно рады тому, что у вас спокойная размеренная жизнь без жертвоприношений и изгнаний дьявола.

Лучшие мистические фильмы помогут отвлечься от суеты, впечатлят неожиданностью сюжетных поворотов. Следите за новинками мистики и смотрите их на Киноафише онлайн.

Воспоминания из будущего
Воспоминания из будущего
драма, мистика, триллер 2021, Корея
6.0
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Будь моими глазами
Будь моими глазами
криминал, драма, мистика 2021, Канада
6.0
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Агнец
Агнец
драма, ужасы, мистика 2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
Смотреть за 1 рубль
Адский ад
Адский ад
боевик, ужасы, мистика 2021, Австралия / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мой психолог - мистер голубь
Мой психолог - мистер голубь
комедия, драма, мистика 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Волк
Волк
драма, мистика, триллер 2021, Ирландия / Великобритания / Польша
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бывшая
Бывшая
ужасы, мистика 2021, Россия
5.0
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Под прицелом
Под прицелом
комедия, криминал, мистика 2021,
5.0
Смотреть за 1 рубль
Подводный дом
Подводный дом
драма, ужасы, мистика 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вампир
Вампир
драма, ужасы, мистика 2021, Великобритания / Сербия / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бесконечность: Субъект неизвестен
Бесконечность: Субъект неизвестен
мистика, фантастика 2021, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Паранормальное явление: Ближайшая родня
Паранормальное явление: Ближайшая родня
ужасы, мистика 2021,
5.0
Смотреть за 1 рубль
Спиритический сеанс
Спиритический сеанс
ужасы, мистика 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дом y болота
Дом y болота
ужасы, мистика, триллер 2021, США
5.0
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Проклятие плачущей: Безвременье
Проклятие плачущей: Безвременье
ужасы, мистика, триллер 2021, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Он тебя не отпустит
Он тебя не отпустит
драма, мистика, триллер 2021, США
4.0
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Сигнал бедствия
Сигнал бедствия
драма, фэнтези, мистика 2021, США
4.0
Смотреть онлайн
Ведьма: Возрождение
Ведьма: Возрождение
ужасы, мистика, триллер 2021, Великобритания
4.0
Смотреть за 1 рубль
Призрак монахини из Борли
Призрак монахини из Борли
драма, ужасы, мистика 2021, Великобритания
3.0
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Другой мир: ночь вампиров
Другой мир: ночь вампиров
ужасы, мистика 2021, США
2.0
Смотреть за 1 рубль
Город тайн
Город тайн
криминал, драма, мистика 2020, Австралия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прячься
Прячься
ужасы, мистика, триллер 2020, США
7.0
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Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
комедия, криминал, мистика 2020, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Побочный эффект
Побочный эффект
мистика, триллер 2020, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пост Мортем
Пост Мортем
ужасы, мистика, триллер 2020, Венгрия
6.0
Смотреть онлайн
Охота на волка
Охота на волка
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятие. Дом с прислугой
Проклятие. Дом с прислугой
драма, ужасы, мистика 2020, Таиланд
6.0
Смотреть за 1 рубль
Астрал. Онлайн
Астрал. Онлайн
ужасы, мистика 2020, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Реликвия
Реликвия
драма, ужасы, мистика 2020, Австралия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Час истины
Час истины
боевик, мистика, триллер 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Книга духов
Книга духов
драма, мистика 2020, Италия / Великобритания / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Оперативная съемка
Оперативная съемка
ужасы, мистика, триллер 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Опасные игры
Опасные игры
ужасы, мистика, триллер 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Перемещение: темные мутанты
Перемещение: темные мутанты
боевик, мистика, фантастика 2020, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вдова
Вдова
мистика, ужасы 2020, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Что скрывает вода
Что скрывает вода
мистика, триллер, ужасы, фантастика 2020, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
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