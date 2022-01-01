Мистические фильмы просто созданы для тех, кто обожает всё сверхъестественное — демонов, призраков, вампиров, людей с суперспособностями и, конечно же, леденящие душу тайны. Когда реальная жизнь кажется скучной, то на выручку всегда придут картины в этом жанре.

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Не будем забывать, что при просмотре фильмов с мистическими элементами усиленно работают и наши «серые клеточки». Мозг пытается догадаться, чем же закончится запутанная и страшная история и какой финт режиссер и сценаристы приберегли напоследок.

Погружение в потусторонний мир помогает зрителю освободиться от насущных проблем. Разве имеет значение семейная ссора, когда таинственный медиум собирается забрать душу невинного младенца? Пусть мы немного утрируем, но мистика — лучший способ забыть о гнетущей реальности. Уверены, что после титров вы будете безмерно рады тому, что у вас спокойная размеренная жизнь без жертвоприношений и изгнаний дьявола.

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