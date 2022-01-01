Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Мюзикл СССР

Смотреть советские мюзиклы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть советские мюзиклы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром советских мюзиклов, музыкальных с друзьями.
Гамбринус
Гамбринус
драма, комедия, мюзикл 1990, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Светлая личность
Светлая личность
комедия, мюзикл 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Руанская дева по прозвищу Пышка
Руанская дева по прозвищу Пышка
мюзикл 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Под куполом цирка
Под куполом цирка
драма, мюзикл 1989, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Остров сокровищ
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1988, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Человек с бульвара Капуцинов
Человек с бульвара Капуцинов
комедия, мелодрама, мюзикл, вестерн 1987, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Асса
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Домовые, или сон в зимнюю ночь
Домовые, или сон в зимнюю ночь
анимация, мюзикл, короткометражный 1987, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
По главной улице с оркестром
По главной улице с оркестром
мюзикл, мелодрама, комедия 1986, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Зимний вечер в Гаграх
Зимний вечер в Гаграх
мюзикл, драма, мелодрама 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Про кота...
Про кота...
мюзикл, семейный 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Не ходите, девки, замуж
Не ходите, девки, замуж
мюзикл, комедия 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сезон чудес
Сезон чудес
комедия, мюзикл 1985, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл, фэнтези 1984, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пеппи Длинныйчулок
Пеппи Длинныйчулок
детский, мюзикл, семейный 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три медведя
Три медведя
анимация, семейный, мюзикл 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс, до свидания!
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мы из джаза
Мы из джаза
мюзикл, комедия 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Женатый холостяк
Женатый холостяк
комедия, мюзикл 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
Двое под одним зонтом: Апрельская сказка
мюзикл, мелодрама, комедия 1983, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Покровские ворота
Покровские ворота
комедия, мелодрама, мюзикл, драма 1982, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Чародеи
Чародеи
мюзикл, фантастика, мелодрама 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пластилиновая ворона
Пластилиновая ворона
анимация, мюзикл, короткометражный 1981, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Карнавал
Карнавал
комедия, мюзикл 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мария, Мирабела
Мария, Мирабела
мюзикл, фэнтези, анимация 1981, СССР / Румыния
7.0
Смотреть за 1 рубль
Берегите женщин
Берегите женщин
комедия, мюзикл 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Клякса
Клякса
анимация, комедия, мюзикл 1980, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
О бедном гусаре замолвите слово
О бедном гусаре замолвите слово
мелодрама, исторический, комедия, мюзикл 1980, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Д'Артаньян и три мушкетёра
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ах, водевиль, водевиль
Ах, водевиль, водевиль
мюзикл, комедия 1979, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
мюзикл, комедия, мелодрама, сказка 1978, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Шла собака по роялю
Шла собака по роялю
комедия, детский, мюзикл, приключения 1978, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Женщина, которая поет
Женщина, которая поет
мюзикл, мелодрама 1978, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Собака на сене
Собака на сене
комедия, мюзикл 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мама
Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Приложение киноафиши