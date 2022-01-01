Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми

«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом

Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты

Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы

Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака

Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось

Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты

«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты

«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой

Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь

Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву