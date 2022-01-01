Музыкальные фильмы онлайн — это как раз тот случай, когда знаменитый Бродвей оказывается у вас дома. Не нужно лететь в Нью-Йорк и покупать дорогие билеты, чтобы смотреть мюзиклы. Талантливые режиссеры перенесли музыкальные спектакли на большой экран, и вам даже не нужно вставать с дивана, чтобы присоединиться к прекрасному. На нашем портале вы сможете смотреть мюзиклы онлайн, не выходя из дома.

Действительно музыка затрагивает самые потаенные струны нашей души. Играет веселая мелодия — и нам хочется танцевать, слышим грустные ноты — и хочется плакать. Музыкальный жанр поистине удивителен, только в таких картинах весь сюжет передается с помощью песен. Не нужно разговаривать, выяснять отношения, признаваться в любви, просто пой — принцип любого мюзикла.

Примечательно, что музыкальные ленты могут быть как комедией, так и трагедией. Но все же зачастую это романтические мелодрамы, потому что, когда человек влюблен, ему так и хочется пропеть об этом на весь свет. Особенно такое кино любят нежные и впечатлительные барышни всех возрастов. Неслучайно его считают женским.

Однако женское совсем не значит несерьезное. Смотреть мюзиклы никогда не было зазорно людям обоих полов. Кроме того, ленты в этом мелодичном жанре не раз завоевывали главную кинематографическую награду мира «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Чикаго», «Ла-Ла-Ленд» — и это далеко не полный список лауреатов престижной премии.