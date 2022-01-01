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Мюзиклы онлайн

Музыкальные фильмы онлайн — это как раз тот случай, когда знаменитый Бродвей оказывается у вас дома. Не нужно лететь в Нью-Йорк и покупать дорогие билеты, чтобы смотреть мюзиклы. Талантливые режиссеры перенесли музыкальные спектакли на большой экран, и вам даже не нужно вставать с дивана, чтобы присоединиться к прекрасному. На нашем портале вы сможете смотреть мюзиклы онлайн, не выходя из дома.

Действительно музыка затрагивает самые потаенные струны нашей души. Играет веселая мелодия — и нам хочется танцевать, слышим грустные ноты — и хочется плакать. Музыкальный жанр поистине удивителен, только в таких картинах весь сюжет передается с помощью песен. Не нужно разговаривать, выяснять отношения, признаваться в любви, просто пой — принцип любого мюзикла.

Примечательно, что музыкальные ленты могут быть как комедией, так и трагедией. Но все же зачастую это романтические мелодрамы, потому что, когда человек влюблен, ему так и хочется пропеть об этом на весь свет. Особенно такое кино любят нежные и впечатлительные барышни всех возрастов. Неслучайно его считают женским.

Однако женское совсем не значит несерьезное. Смотреть мюзиклы никогда не было зазорно людям обоих полов. Кроме того, ленты в этом мелодичном жанре не раз завоевывали главную кинематографическую награду мира «Оскар» в номинации «Лучший фильм». «Вестсайдская история», «Моя прекрасная леди», «Чикаго», «Ла-Ла-Ленд» — и это далеко не полный список лауреатов престижной премии.

Зверопой 2
Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
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The Box
The Box
драма, музыка, мюзикл 2021, Корея
8.0
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Дорогой Эван Хансен
Дорогой Эван Хансен
драма, мюзикл 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Респект
Респект
мюзикл, драма 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Аннетт
Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.0
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Ассистент звезды
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама 2020, США
6.0
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Зомби 2
Зомби 2
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Аладдин
Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Паваротти
Паваротти
документальный, биография, мюзикл 2019, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Жара
Жара
мюзикл, комедия 2019, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Уличный пацан
Уличный пацан
драма, биография, мюзикл 2019, Индия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Рейв
Рейв
драма, комедия, криминал, мюзикл 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья рыбака
Друзья рыбака
драма, комедия, мюзикл 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Yesterday
Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Марианна и Леонард: Слова любви
Марианна и Леонард: Слова любви
документальный, мюзикл 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Джуди
Джуди
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кошки
Кошки
мюзикл, драма, комедия 2019, США / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Vox Lux
Vox Lux
мюзикл, драма 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рокетмен
Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Величайший шоумен
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Mamma Mia 2
Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лето
Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
BEEF: Русский хип-хоп
BEEF: Русский хип-хоп
мюзикл, драма, биография 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Песнь древа
Песнь древа
мюзикл 2018, Киргизия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Зомби
Зомби
семейный, мюзикл, мелодрама 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Между нами музыка
Между нами музыка
драма, мюзикл, мелодрама 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
За мечтой
За мечтой
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Её запах
Её запах
драма, мюзикл 2018, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Критик
Критик
документальный, мюзикл 2018, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Социальные животные
Социальные животные
документальный, мюзикл 2018, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бойцовая воля
Бойцовая воля
драма, спорт, мюзикл 2018, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
2Pac: Легенда
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Распрекрасный принц
Распрекрасный принц
анимация, мюзикл, комедия 2017, Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
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