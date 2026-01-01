Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании

«Первый отдел» без Брагина — реальный риск или фанатская паника? «Убьют» ли главного героя? Что известно перед новой серией 24 февраля

Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Опять расчленять: «Метод» сравнивают с хитовым голливудским сериалом, а Цекало бесится — снимали почти документалку

«Мой лучший друг? Пистолет»: эти шикарные цитаты из «Невского» лучше всего передают характер Семенова

Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника»

Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать

Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно

Тест для выросших в СССР: 5 кадров из кино вы видели сто раз, но потери заметят единицы

Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича