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Смотреть советские военные фильмы

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Груз 300
Груз 300
военный, драма 1990, СССР
6.0
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Здравия желаю! или Бешеный дембель
Здравия желаю! или Бешеный дембель
комедия, военный 1990, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Украинская вендетта
Украинская вендетта
драма, военный 1990, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Перед рассветом
Перед рассветом
боевик, военный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охота на единорога
Охота на единорога
драма, военный 1989, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сталинград
Сталинград
драма, военный, исторический 1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Гу-га
Гу-га
военный, драма 1989, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Филер
Филер
военный, драма 1988, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Завтра была война
Завтра была война
драма, военный 1987, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Русь изначальная
Русь изначальная
исторический, военный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Говорит Москва
Говорит Москва
драма, военный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
И никто на свете ...
И никто на свете ...
военный 1986, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Иди и смотри
Иди и смотри
военный, драма 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Батальоны просят огня
Батальоны просят огня
военный, драма 1985, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Битва за Москву
Битва за Москву
военный, драма 1985, СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.0
Смотреть за 1 рубль
Контрудар
Контрудар
военный 1985, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Встреча перед разлукой
Встреча перед разлукой
военный 1985, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Действуй по обстановке
Действуй по обстановке
военный, боевик 1984, СССР
6.0
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В двух шагах от «Рая»
В двух шагах от «Рая»
военный 1984, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дважды рожденный
Дважды рожденный
военный 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Нежный возраст
Нежный возраст
драма, военный 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Привет с фронта
Привет с фронта
военный, драма, мелодрама 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шел четвертый год войны
Шел четвертый год войны
военный, приключения 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
День командира дивизии
День командира дивизии
драма, военный 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Экипаж машины боевой
Экипаж машины боевой
военный 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приказ: Перейти границу
Приказ: Перейти границу
военный 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Если враг не сдается
Если враг не сдается
военный, драма, боевик 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
В небе
В небе "Ночные ведьмы"
военный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Приказ: огонь не открывать
Приказ: огонь не открывать
военный 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ярослав Мудрый
Ярослав Мудрый
военный, драма, боевик 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ожидание полковника Шалыгина
Ожидание полковника Шалыгина
военный 1981, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Я — Хортица
Я — Хортица
военный, драма 1981, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Вторжение
Вторжение
военный, драма 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эскадрон гусар летучих
Эскадрон гусар летучих
военный 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мерседес уходит от погони
Мерседес уходит от погони
военный 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
От Буга до Вислы
От Буга до Вислы
военный, драма 1980, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
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