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Смотреть американские военные фильмы

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Операция «Мясной фарш»
Операция «Мясной фарш»
драма, военный 2022, США / Великобритания
7.0
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Сопротивление
Сопротивление
военный, драма 2021, США
6.0
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Форпост
Форпост
драма, военный, исторический 2020, США / Болгария
6.0
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На гражданке
На гражданке
криминал, драма, военный 2020, США
4.0
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Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
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Последствия
Последствия
драма, мелодрама, военный 2019, Великобритания / США
8.0
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Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
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1917
1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.0
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Отчаянный ход
Отчаянный ход
драма, военный 2019, США
6.0
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Шпионская игра
Шпионская игра
драма, военный, биография 2018, США
6.0
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Кавалерия
Кавалерия
драма, военный 2018, США
6.0
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Форма воды
Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.0
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Спасибо за вашу службу
Спасибо за вашу службу
драма, военный 2017, США
5.0
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По соображениям совести
По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.0
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13 часов: Тайные солдаты Бенгази
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный 2016, США
7.0
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Крейсер
Крейсер
боевик, военный 2016, США
7.0
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Исключение
Исключение
драма, мелодрама, военный 2016, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Свободный штат Джонса
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Репортерша
Репортерша
военный, комедия 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спецотдел WP
Спецотдел WP
боевик, драма, военный 2015, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Несломленный
Несломленный
исторический, военный, драма, биография 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
военный, биография, боевик, драма 2014, США / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Уцелевший
Уцелевший
боевик, триллер, военный, драма 2013, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Линкольн
Линкольн
драма, биография, исторический, военный 2013, США / Индия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Боевой конь
Боевой конь
военный 2011, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Команда А
Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Повелитель стихий
Повелитель стихий
приключения, фантастика, семейный, военный 2010, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дорогой Джон
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чтец
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Война по принуждению
Война по принуждению
военный, драма 2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Австралия
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крутой поворот
Крутой поворот
военный, драма, комедия 2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик в полосатой пижаме
Мальчик в полосатой пижаме
военный, драма 2008, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Повелитель бури
Повелитель бури
триллер, боевик, военный 2008, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Че (Часть вторая)
Че (Часть вторая)
драма, биография, военный 2008, США / Франция / Испания
6.0
Смотреть за 1 рубль
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