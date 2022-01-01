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Смотреть российские военные фильмы

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Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
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Рядовой Чээрин
Рядовой Чээрин
военный, приключения 2021, Россия
0.0
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Возвращение с фронта
Возвращение с фронта
военный, драма 2021, Россия
0.0
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Пункт пропуска. Офицерская история
Пункт пропуска. Офицерская история
военный 2021, Россия
0.0
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Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
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Подольские курсанты
Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.0
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Зоя
Зоя
драма, исторический, военный 2020, Россия
4.0
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На подвиг отчизна зовет
На подвиг отчизна зовет
военный, документальный 2020, Россия
0.0
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Донбасс. Окраина
Донбасс. Окраина
драма, военный, триллер 2019, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Я подарю тебе победу
Я подарю тебе победу
военный, драма 2019, Россия
5.0
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Последствия войны
Последствия войны
военный, исторический, драма 2019, Россия
0.0
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Весури
Весури
драма, военный, исторический 2019, Россия
0.0
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Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
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Свидетели
Свидетели
драма, военный 2018, Россия
7.0
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Коридор бессмертия
Коридор бессмертия
драма, военный 2018, Россия
7.0
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Прощаться не будем
Прощаться не будем
военный, драма 2018, Россия
6.0
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Солдатик
Солдатик
драма, военный 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик русский
Мальчик русский
драма, военный 2018, Россия
5.0
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На Париж
На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Осенью 41-ого
Осенью 41-ого
военный, приключения 2016, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Лейтенант
Лейтенант
драма, военный 2016, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Крепость: щитом и мечом
Крепость: щитом и мечом
анимация, военный, приключения 2015, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дорога на Берлин
Дорога на Берлин
военный, драма 2015, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Битва за Севастополь
Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.0
Смотреть за 1 рубль
Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сталинград
Сталинград
драма, военный 2013, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Белый тигр
Белый тигр
военный 2012, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Снайпер Саха
Снайпер Саха
драма, военный 2010, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ночь длиною в жизнь
Ночь длиною в жизнь
драма, военный 2010, Россия
0.0
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Пленный
Пленный
драма, военный 2008, Россия
7.0
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По этапу
По этапу
драма, военный 2007, Россия / Великобритания
6.0
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Враги
Враги
исторический, военный, драма 2007, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Родина или смерть
Родина или смерть
приключения, военный 2007, Россия
5.0
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Май
Май
военный, мелодрама 2007, Россия
4.0
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Перегон
Перегон
драма, комедия, военный 2006, Россия
7.0
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