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Смотреть итальянские военные фильмы

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Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
7.0
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Нули и единицы
Нули и единицы
триллер, военный 2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
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Белая лента
Белая лента
драма, военный 2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
7.0
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Жизнь прекрасна
Жизнь прекрасна
военный, мелодрама, драма 1997, Италия
9.0
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Экспресс на Касабланку
Экспресс на Касабланку
боевик, триллер, военный 1989, Италия
4.0
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Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Последний штурм
драма, военный 1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
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Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный 1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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