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Смотреть немецкие военные фильмы

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Нули и единицы
Нули и единицы
триллер, военный 2021, Германия / Великобритания / Италия
5.0
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Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
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Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
военный, биография, боевик, драма 2014, США / Германия
4.0
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Бесславные ублюдки
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.0
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Белая лента
Белая лента
драма, военный 2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
7.0
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Дарфур. Хроники объявленной смерти
Дарфур. Хроники объявленной смерти
драма, военный 2009, Канада / ЮАР / Германия
5.0
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Чтец
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Морпехи
Морпехи
драма, военный, боевик, комедия 2005, Германия / США
7.0
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Александр
Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.0
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Чужой против хищника
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.0
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Непобедимый
Непобедимый
драма, военный 2001, Великобритания / Германия / Ирландия
6.0
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Враг у ворот
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма 2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
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Патриот
Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
8.0
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Генеральская дочь
Генеральская дочь
драма, триллер, детектив, криминал, военный 1999, Германия / США
6.0
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