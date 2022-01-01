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Смотреть французские военные фильмы

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Антропоид
Антропоид
триллер, военный, биография 2016, Великобритания / Франция / Чехия
7.0
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Французская сюита
Французская сюита
драма, мелодрама, военный 2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
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Центурион
Центурион
боевик, приключения, триллер, драма, военный 2009, Великобритания / Франция
7.0
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Белая лента
Белая лента
драма, военный 2009, Австрия / Франция / Германия / Италия
7.0
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Че (Часть вторая)
Че (Часть вторая)
драма, биография, военный 2008, США / Франция / Испания
6.0
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Персиполис
Персиполис
военный, драма, анимация 2007, Франция / США
6.0
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Последний легион
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения 2007, США / Великобритания / Франция
5.0
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Александр
Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.0
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Выбор капитана Корелли
Выбор капитана Корелли
военный, мелодрама, драма 2001, Великобритания / США / Франция
8.0
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Ю-571
Ю-571
боевик, военный, драма 2000, Франция / США
5.0
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Хиросима, моя любовь
Хиросима, моя любовь
мелодрама, драма, военный 1959, Франция / Япония
7.0
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Великая иллюзия
Великая иллюзия
драма, военный 1937, Франция
8.0
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