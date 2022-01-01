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Смотреть восточногерманские военные фильмы

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Сталинград
Сталинград
драма, военный, исторический 1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
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Битва за Москву
Битва за Москву
военный, драма 1985, СССР / ГДР / Чехословакия / Вьетнам
7.0
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Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Последний штурм
драма, военный 1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
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Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Направление главного удара
драма, военный 1970, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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Щит и меч
Щит и меч
военный, драма, приключения 1968, СССР / Польша / ГДР
7.0
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Освобождение: Прорыв
Освобождение: Прорыв
военный, драма 1968, СССР / ГДР / Югославия
7.0
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