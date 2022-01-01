Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Военный Канада

Смотреть канадские военные фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть канадские военные фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром канадских военных фильмов с друзьями.
Французская сюита
Французская сюита
драма, мелодрама, военный 2014, Великобритания / Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Ведьма войны
Ведьма войны
драма, военный 2012, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дарфур. Хроники объявленной смерти
Дарфур. Хроники объявленной смерти
драма, военный 2009, Канада / ЮАР / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Чужой против хищника
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Приложение киноафиши