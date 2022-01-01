Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Военный 1968

Смотреть онлайн военные фильмы 1968 года

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть военные фильмы 1968 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром военных фильмов 1968 года с друзьями.
Служили два товарища
Служили два товарища
военный, драма 1968, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Щит и меч
Щит и меч
военный, драма, приключения 1968, СССР / Польша / ГДР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Освобождение: Прорыв
Освобождение: Прорыв
военный, драма 1968, СССР / ГДР / Югославия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Белый взрыв
Белый взрыв
военный, боевик 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Разведчики
Разведчики
военный, приключения 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Один шанс из тысячи
Один шанс из тысячи
военный, приключения 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Крепкий орешек
Крепкий орешек
военный, комедия 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Эксперимент доктора Абста
Эксперимент доктора Абста
боевик, военный 1968, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Приложение киноафиши