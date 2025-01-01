Топ-10 Netflix забит новинками, но эти 3 сериала действительно хочется смотреть запоем — и да, их легко проглотить за ночь

Сериал «Сонино царство» не зря держал в напряжении до самого финала: чем заканчивается новый хит с «России-1»

Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон

«Сдать не могу»: один из «Дальнобойщиков» и водить-то не умел — при пересмотре видно, как выкручивались создатели сериала от НТВ

Ушел Кавилл – и Геральт встал с колен: 4 сезон «Ведьмака» – лучший в истории сериала от Netflix, теперь его без шуток не стыдно смотреть

Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю

Пересматривать «Битлджус Битлджус» на Хэллоуин – та еще попса: эти три фильма вспоминают редко, хоть они ничем не хуже

«Что это за чвакающий шлепок?»: за всю карьеру Рязанова лишь один его фильм оценили на жалкие 2.7 – зрители прозвали «дешевым подобием»

Создатели «Оно: Добро пожаловать в Дерри» изначально показали HBO совсем другой финал первой серии — реакция продюсеров их шокировала

«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты