Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

Опять 25! «Машу и Медведя» снова «закрывают»? Так просто этот мульт не похоронить — объясняем, что случилось

Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

Черкасов возвращается в органы: неожиданная премьера на Первом канале — новый сезон «Мосгаза»

Простой евнух, фаворитка султана или визирь? Кем бы вы стали в «Великолепном веке» (тест)

Выглядит нелепо даже по меркам 20 века? Главный ляп с женщинами в «Покровских воротах» объяснили спустя годы

Казалось, что Мира, Зои, Руми наконец ушли, но наступил канун Хэллоуина: скоро «Кейпоп-охотницы» вернутся в нашу жизнь

Из зала выйдут другими людьми: режиссер отказался показывать «Бугонию», пока зрители не выполнят одно условие

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени