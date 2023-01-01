После этого фильма сошла с ума советская актриса: участь звезды ужасает

Как кость в горле: Абдулова раздражал советский актер, который отнял у него не одну роль

На Руси таких называют альфонсами: Кудрявцева раскрыла правду о браке с молодым мужем

Эту детскую загадку не могут решить даже юристы: справитесь ли вы?

Испугался злого рока: удивитесь, кто должен был играть главную роль в «Формуле любви»

Эти знаки Зодиака никогда не возвращают долги: занимать им себе дороже

«Старый и страшный»: женой Евстигнеева была красавица, которая ненавидела актера

Тест: только самые начитанные смогут разгадать эти сложные ребусы по героям книг

«Не хватило таланта»: этот свой фильм Захаров считал самым неудачным, а люди его обожают

В картине «Москва слезам не верит» допустили роковую ошибку: есть в каждой сцене с Гогой

Фрекен Бок проморгала: этот ляп в «Карлсоне» никто и не заметил