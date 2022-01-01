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Смотреть шведские ужасы

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Скрежет
Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
6.0
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Агнец
Агнец
драма, ужасы, мистика 2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
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Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
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Заклятье: Другая сторона
Заклятье: Другая сторона
ужасы 2020, Швеция
5.0
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Коко-ди Коко-да
Коко-ди Коко-да
ужасы 2019, Швеция / Дания
5.0
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Черные призраки
Черные призраки
ужасы, мистика 2015, Швеция
4.0
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Поцелуй мамочку на ночь
Поцелуй мамочку на ночь
ужасы 2013, Франция / Ирландия / Швеция
6.0
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Час волка
Час волка
драма, ужасы 1968, Швеция
7.0
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