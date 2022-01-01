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Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы Россия

Смотреть российские ужасы

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Синдром
Синдром
триллер, ужасы 2022, Россия
5.0
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Ледяной демон
Ледяной демон
ужасы 2021, Россия
5.0
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Бывшая
Бывшая
ужасы, мистика 2021, Россия
5.0
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Иччи
Иччи
ужасы 2021, Россия
5.0
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После Чернобыля
После Чернобыля
ужасы, триллер, детектив 2021, Россия / Украина / США
3.0
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Приворот. Черное венчание
Приворот. Черное венчание
ужасы 2020, Россия
6.0
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Страшные истории для рассказа у костра
Страшные истории для рассказа у костра
ужасы 2020, Россия / Казахстан
5.0
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Вдова
Вдова
мистика, ужасы 2020, Россия
4.0
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Яга: Кошмар темного леса
Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.0
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Пиковая дама. Зазеркалье
Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы 2019, Россия
6.0
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Проклятый хомус
Проклятый хомус
ужасы, мистика, триллер 2019, Россия
5.0
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Рассвет
Рассвет
ужасы 2019, Россия
3.0
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Русалка. Озеро мертвых
Русалка. Озеро мертвых
ужасы 2018, Россия
7.0
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Под водой
Под водой
ужасы, короткометражный, триллер 2018, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Проигранное место
Проигранное место
ужасы 2018, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Гости
Гости
ужасы 2018, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Отрыв
Отрыв
триллер, ужасы 2018, Россия
4.0
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Стражи гробниц
Стражи гробниц
боевик, приключения, ужасы 2018, Китай / Австралия / Россия / Таиланд
4.0
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Невеста
Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спойлер
Спойлер
ужасы, короткометражный 2017, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Диггеры
Диггеры
ужасы 2016, Россия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Пиковая дама: Черный обряд
Пиковая дама: Черный обряд
ужасы 2015, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Владение 18
Владение 18
ужасы, детектив, триллер 2013, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Носферату. Ужас ночи
Носферату. Ужас ночи
ужасы, комедия, анимация 2010, Россия
5.0
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Тропа смерти 2: Искупление
Тропа смерти 2: Искупление
ужасы 2008, Россия
4.0
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Ведьма
Ведьма
триллер, мистика, ужасы 2006, Россия
6.0
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Мертвые дочери
Мертвые дочери
ужасы, мистика, триллер 2006, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пьющие кровь
Пьющие кровь
ужасы 1991, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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