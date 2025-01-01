Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Фильмы
Мультфильмы
Сериалы
Популярное
Новинки
Жанр
Боевик
Военный
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Все жанры
Подборки фильмов
Все части фильма "Достать ножи"
Все части фильма "Джестер"
Все части фильма "Черный телефон"
Все части мультфильма "Зверополис"
Все части культового фильма "Брат"
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Фильмы 2026
Фильмы 2025
Фильмы 2024
Фильмы 2023
Фильмы 2022
Подбор фильма
Жанр
аниме
детский
исторический
комедия
короткометражный
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
сказка
фантастика
фэнтези
Все жанры
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Мультфильмы 2025
Мультфильмы 2024
Мультфильмы 2023
Мультфильмы 2022
Мультфильмы 2021
Подбор мультфильма
Жанр
боевик
военный
детский
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
семейный
триллер
ужасы
фантастика
Все жанры
Подборки сериалов
Лучшие российские детективы с закрученным сюжетом
Лучшие дорамы про школьников и студентов
Лучшие дорамы про отношения, семью и любовь
Лучшие дорамы про убийц и маньяков
Все подборки
Поиск
По рейтингу
По дате
Русские
Советские
Сериалы 2025
Сериалы 2024
Сериалы 2023
Сериалы 2022
Сериалы 2021
Подбор сериала
Жанр
Любой
Балет
Биография
Боевик
Вестерн
Военный
Детектив
Детский
Документальный
Драма
Исторический
Катастрофа
Комедия
Концерт
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Мистика
Музыка
Мюзикл
Нуар
Приключения
Семейный
Сказка
Спектакль
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Страна
Любая
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Аруба
Афганистан
Бангладеш
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Бутан
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай
Колумбия
Косово
Кот-д’Ивуар
Куба
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Македония
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Непал
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Российская империя
Россия
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Сомали
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
ФРГ
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Эквадор
Эстония
ЮАР
Югославия
Южная Корея
Япония
Возраст
Любой
0+
6+
12+
16+
18+
Год
1902
1933
1964
1995
2026
Рейтинги
0
2.5
5
7.5
10
Киноафиша
Онлайн
Фильмы
Ужасы
Япония
2024
Смотреть онлайн японские ужасы 2024 года
По году
По рейтингу
По популярности
На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть японские ужасы 2024 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром японских фильмов ужасов 2024 года с друзьями.
Еще...
Остров хищника
ужасы
2024, Япония / Сингапур
5.0
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7300000 просмотров за неделю — это много, но только не для «Ведьмака»: показываем в цифрах, насколько плох 4 сезон
Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?
Читавшие «Мастера и Марагариту» знают, что на балу Воланда она — голая: так почему же Бортко исправил задумку Булгакова?
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)
Старого пса научили новым фокусам: «Иллюзию обмана 3» критики назвали лучшей частью франшизы, но есть и ложка дегтя
Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)
«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»
Названы 14 самых дорогих сериалов в истории: «Игра престолов» тоже тут, но лишь на 6-м месте
«Он – гениальный»: Райан Гослинг влюбился в эти 2 советских мульта – о скрытом смысле одного из них спорят уже 50 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667