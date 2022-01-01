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Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы Италия

Смотреть итальянские ужасы

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Тьма. Монстры за поворотом
Тьма. Монстры за поворотом
приключения, фэнтези, ужасы 2021, Италия / Германия
3.0
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Западня для дьявола
Западня для дьявола
ужасы 2020, Италия
3.0
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Господин Дьявол
Господин Дьявол
ужасы, триллер 2019, Италия
5.0
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Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
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Одержимая
Одержимая
триллер, ужасы 2010, США / Италия
7.0
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Тень
Тень
ужасы 2009, Италия
5.0
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Мать слёз
Мать слёз
драма, ужасы, триллер 2007, Италия
5.0
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Порок
Порок
ужасы, триллер, драма 2001, США / Германия / Италия
7.0
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Рассвет мертвецов
Рассвет мертвецов
ужасы, триллер 1978, Италия
7.0
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Отпечатки
Отпечатки
ужасы, мистика, триллер 1975, Италия
6.0
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Лиза и дьявол
Лиза и дьявол
ужасы, мистика 1973, Италия / Испания
6.0
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Джанго, стреляй...
Джанго, стреляй...
ужасы, вестерн 1967, Италия / Испания
6.0
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