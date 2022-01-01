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Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы Ирландия

Смотреть ирландские ужасы

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Ко всем чертям!
Ко всем чертям!
комедия, ужасы 2020, Ирландия / Великобритания
5.0
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Сверх(НЕ)естественное
Сверх(НЕ)естественное
ужасы, фэнтези, комедия 2019, Ирландия / Бельгия
6.0
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Морские паразиты
Морские паразиты
ужасы, фантастика 2019, Ирландия / США / Великобритания
5.0
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Приди ко мне
Приди ко мне
ужасы, драма 2019, Ирландия / Бельгия / США
5.0
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Третья волна зомби
Третья волна зомби
ужасы 2017, Ирландия
5.0
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Обитатели
Обитатели
ужасы, мистика, триллер 2017, Ирландия
4.0
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Песнь дьявола
Песнь дьявола
ужасы 2016, Великобритания / Ирландия
5.0
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Поцелуй мамочку на ночь
Поцелуй мамочку на ночь
ужасы 2013, Франция / Ирландия / Швеция
6.0
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