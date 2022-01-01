Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Ужасы Германия

Смотреть немецкие ужасы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть немецкие ужасы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром немецких фильмов ужасов с друзьями.
Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер 2021, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вампир
Вампир
драма, ужасы, мистика 2021, Великобритания / Сербия / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Тьма. Монстры за поворотом
Тьма. Монстры за поворотом
приключения, фэнтези, ужасы 2021, Италия / Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Троллинг
Троллинг
комедия, фэнтези, ужасы 2020, Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Звонок мертвецу
Звонок мертвецу
ужасы, боевик, триллер, детектив 2018, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Медиум
Медиум
триллер, ужасы 2018, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель тьмы
Обитель тьмы
ужасы, триллер 2018, Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Ведьмы
Ведьмы
ужасы 2017, Германия / Австрия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Запретная зона
Запретная зона
ужасы 2015, Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Секретный эксперимент
Секретный эксперимент
ужасы, триллер 2013, Германия / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Ночная красавица
Ночная красавица
фэнтези, ужасы, мистика 2013, Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Охотники на ведьм
Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поворот не туда 4: Кровавое начало
Поворот не туда 4: Кровавое начало
ужасы, триллер 2011, США / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вкус ночи
Вкус ночи
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма 2010, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Беспощадный шторм
Беспощадный шторм
боевик, ужасы, триллер 2010, Канада / Германия
3.0
Смотреть за 1 рубль
Пандорум
Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Поворот не туда 3
Поворот не туда 3
ужасы 2009, США / Германия
4.0
Смотреть за 1 рубль
Паранормальные явления: За гранью страха
Паранормальные явления: За гранью страха
ужасы 2009, Германия
2.0
Смотреть за 1 рубль
Мумия: Гробница Императора Драконов
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла 3
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Постал
Постал
триллер, ужасы, комедия, боевик 2007, США / Канада / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Корпоративка
Корпоративка
комедия, ужасы 2006, Великобритания / Германия / Венгрия
6.0
Смотреть онлайн
Оборотни
Оборотни
триллер, ужасы 2005, Германия / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Doom
Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель Зла 2: Апокалипсис
Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Чужой против хищника
Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Другой мир
Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пожиратель грехов
Пожиратель грехов
ужасы, мистика, триллер 2003, США / Германия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла
Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Порок
Порок
ужасы, триллер, драма 2001, США / Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
детектив, ужасы 2001, США / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Перо маркиза де Сада
Перо маркиза де Сада
ужасы, драма 2000, США / Германия / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Завещание доктора Мабузе
Завещание доктора Мабузе
мистика, криминал, ужасы 1933, Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Фауст. Народная легенда
Фауст. Народная легенда
фантастика, ужасы 1926, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Носферату, симфония ужаса
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер 1922, Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Приложение киноафиши