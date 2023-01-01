Публичные унижения: испанская дочь Ветлицкой оказалась в центре скандала

Британцы в шоке: этот киноляп есть во всех экранизациях Шерлока Холмса, кроме советской

Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)

Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»

Новогодний тест: какой вы алкоголик?

Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)

Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской

От злости лицо перекосило: Кейт Миддлтон высказала детям все, что думает

Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт

Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке

Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез