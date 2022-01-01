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Смотреть канадские ужасы

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Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
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Демоник
Демоник
ужасы 2021, Канада
6.0
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Замолчавший
Замолчавший
ужасы, триллер 2021, Канада
5.0
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Проклятие пиковой дамы
Проклятие пиковой дамы
ужасы 2021, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Порочное удовольствие
Порочное удовольствие
комедия, ужасы 2020, Канада
6.0
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Реинкарнация: Пришествие дьявола
Реинкарнация: Пришествие дьявола
ужасы 2020, Канада
6.0
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Охота на волка
Охота на волка
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
6.0
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Кошмары
Кошмары
ужасы, фантастика 2020, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мясники
Мясники
ужасы 2020, Канада
4.0
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Заповедь зла
Заповедь зла
драма, ужасы, мистика 2020, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Выжившая. Кровь и металл
Выжившая. Кровь и металл
боевик, ужасы 2020, Канада
4.0
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Не выходи из круга
Не выходи из круга
ужасы 2020, Канада
3.0
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Эксперимент «За стеклом»
Эксперимент «За стеклом»
ужасы 2019, Канада
6.0
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Z
Z
ужасы 2019, Канада
5.0
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Злой дух
Злой дух
ужасы 2019, Канада
5.0
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Супер странные дела
Супер странные дела
комедия, ужасы, фантастика 2019, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятый лес
Проклятый лес
триллер, ужасы, документальный 2019, Канада
4.0
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Страна призраков
Страна призраков
мистика, ужасы 2018, Франция / Канада
8.0
Смотреть за 1 рубль
Пила: Начало
Пила: Начало
ужасы, триллер 2018, Канада
5.0
Смотреть за 1 рубль
Селфи из ада
Селфи из ада
ужасы 2018, Канада
3.0
Смотреть за 1 рубль
Экспериментальный лагерь анонимных зомби
Экспериментальный лагерь анонимных зомби
комедия, ужасы 2018, Канада
2.0
Смотреть за 1 рубль
Пила 8
Пила 8
ужасы, триллер 2017, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дитя крови
Дитя крови
фэнтези, ужасы, триллер 2017, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Голодные Z
Голодные Z
ужасы 2017, Канада
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пункт назначения: Смайл
Пункт назначения: Смайл
ужасы 2017, Канада / Норвегия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Дитя тьмы
Дитя тьмы
ужасы, триллер, драма 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Близнецы
Близнецы
ужасы 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Еретики
Еретики
ужасы 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Игра смерти
Игра смерти
ужасы, триллер 2017, Франция / Канада / США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Сын дьявола
Сын дьявола
ужасы, триллер, детектив 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Кровавая весна
Кровавая весна
боевик, ужасы 2017, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кровать мертвецов
Кровать мертвецов
ужасы 2016, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Выпусти её
Выпусти её
ужасы, фантастика, триллер 2016, Канада
4.0
Смотреть за 1 рубль
Астрал: Глава 3
Астрал: Глава 3
ужасы 2015, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ведьма
Ведьма
ужасы, детектив 2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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