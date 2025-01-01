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Смотреть онлайн ужасы 2025 года
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Гадкая сестра
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
7.0
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Верни её из мертвых
ужасы
2025, Австралия / США
7.0
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Смерть единорога
комедия, ужасы
2025, США
6.0
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Обезьяна
ужасы
2025, США
6.0
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Багровая отмель
боевик, приключения, ужасы
2025, Австралия
6.0
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Присутствие
ужасы, триллер
2025, США
5.0
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Астрал. Спуск к дьяволу
ужасы, триллер
2025, США
5.0
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Путь рыцаря
боевик, фэнтези, ужасы
2025, Канада
5.0
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Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
ужасы
2025, Великобритания
5.0
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Последний охотник на демонов
боевик, ужасы, детектив
2025, Таиланд
5.0
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Абсолютный хищник
боевик, ужасы, триллер
2025, Великобритания
5.0
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Опус
драма, ужасы
2025, США
4.0
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Кукла. Реинкарнация
ужасы, фантастика, триллер
2025, Великобритания
4.0
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Подмена
ужасы
2025, Япония / Франция / США
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