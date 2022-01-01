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Смотреть советские исторические фильмы

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Цареубийца
Цареубийца
драма, исторический 1991, Великобритания / СССР
8.0
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Султан Бейбарс
Султан Бейбарс
драма, исторический 1989, СССР
7.0
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Сталинград
Сталинград
драма, военный, исторический 1989, СССР / США / Чехословакия / ГДР
6.0
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Асса
Асса
исторический, мелодрама, мюзикл, драма 1987, СССР
7.0
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Русь изначальная
Русь изначальная
исторический, военный 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Борис Годунов
Борис Годунов
драма, исторический 1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
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Иван Бабушкин
Иван Бабушкин
биография, исторический 1985, СССР
0.0
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Легенда о княгине Ольге
Легенда о княгине Ольге
исторический, драма 1983, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ученик лекаря
Ученик лекаря
семейный, комедия, исторический 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Василий Буслаев
Василий Буслаев
фэнтези, драма, исторический 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
В начале славных дел
В начале славных дел
исторический, драма 1980, Германия / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Дым отечества
Дым отечества
исторический 1980, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Главный конструктор
Главный конструктор
исторический, военный 1980, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
О бедном гусаре замолвите слово
О бедном гусаре замолвите слово
мелодрама, исторический, комедия, мюзикл 1980, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Сибириада
Сибириада
драма, военный, исторический 1978, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красавец-мужчина
Красавец-мужчина
драма, исторический 1978, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Четвертая высота
Четвертая высота
семейный, исторический 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Нос
Нос
драма, исторический 1977, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Красные дипкурьеры
Красные дипкурьеры
исторический, приключения, драма 1977, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восхождение
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Аты-баты, шли солдаты...
Аты-баты, шли солдаты...
исторический, драма, военный 1976, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Они сражались за Родину
Они сражались за Родину
военный, драма, исторический 1975, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Следую своим курсом
Следую своим курсом
исторический, военный 1974, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
В бой идут одни старики
В бой идут одни старики
драма, мюзикл, исторический, военный, мелодрама 1973, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
А зори здесь тихие
А зори здесь тихие
исторический, драма, военный 1972, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приваловские миллионы
Приваловские миллионы
исторический 1972, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бег
Бег
исторический, драма, военный 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Корона Российской империи, или снова неуловимые
Корона Российской империи, или снова неуловимые
боевик, исторический, приключения 1970, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Опасные гастроли
Опасные гастроли
исторический, боевик 1969, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Комиссар
Комиссар
драма, исторический 1967, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Первороссияне
Первороссияне
исторический, драма 1967, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
За нами Москва
За нами Москва
военный, исторический 1967, СССР
5.0
Смотреть за 1 рубль
Андрей Рублев
Андрей Рублев
исторический, драма 1966, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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