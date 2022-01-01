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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический США

Смотреть американские исторические фильмы

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Форпост
Форпост
драма, военный, исторический 2020, США / Болгария
6.0
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Тесла
Тесла
биография, драма, исторический 2020, США
4.0
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Темные воды
Темные воды
драма, биография, исторический 2019, США
8.0
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Гарриет
Гарриет
биография, драма, исторический 2019, США
6.0
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Роберт — король Шотландии
Роберт — король Шотландии
исторический 2019, США
5.0
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Легендарное ограбление
Легендарное ограбление
боевик, триллер, криминал, драма, исторический 2019, США
5.0
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Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, мелодрама, исторический 2018, США
7.0
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Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
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Несломленный: Путь к искуплению
Несломленный: Путь к искуплению
драма, биография, исторический 2018, США
5.0
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Ограбление: Код 211
Ограбление: Код 211
боевик, драма, исторический 2018, США
4.0
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Прощай, Кристофер Робин
Прощай, Кристофер Робин
семейный, биография, исторический 2017, США
7.0
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Виктория и Абдул
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.0
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Война токов
Война токов
исторический, драма 2017, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Секретное досье
Секретное досье
драма, исторический, биография 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Женщина, идущая впереди
Женщина, идущая впереди
драма, вестерн, исторический, биография 2017, США
6.0
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Уотергейт. Крушение Белого дома
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Обещание
Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Молчание
Молчание
драма, исторический 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
День патриота
День патриота
триллер, драма, исторический 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Основатель
Основатель
биография, драма, исторический 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Свободный штат Джонса
Свободный штат Джонса
триллер, исторический, военный, драма, биография 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Бен-Гур
Бен-Гур
исторический 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Элвис и Никсон
Элвис и Никсон
исторический, комедия 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Битва в глуши
Битва в глуши
боевик, драма, исторический 2016, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
Несломленный
Несломленный
исторический, военный, драма, биография 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Башня из слоновой кости
Башня из слоновой кости
документальный, семейный, исторический 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Переправа
Переправа
драма, исторический 2014, Китай / Япония / Корея / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Восхождение в Ад
Восхождение в Ад
исторический, ужасы, триллер 2014, США
4.0
Смотреть за 1 рубль
12 лет рабства
12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Линкольн
Линкольн
драма, биография, исторический, военный 2013, США / Индия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Афера по-американски
Афера по-американски
исторический, триллер, драма 2013, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Саванна
Саванна
драма, семейный, исторический 2013, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Невозможное
Невозможное
драма, исторический, триллер 2012, Испания / Таиланд / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Социальная сеть
Социальная сеть
исторический, драма 2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Агора
Агора
драма, исторический, приключения, мелодрама 2009, США / Испания
6.0
Смотреть за 1 рубль
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