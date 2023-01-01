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Смотреть шведские исторические фильмы

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Маргарита — королева Севера
Маргарита — королева Севера
биография, драма, исторический 2021, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
6.0
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Королевский роман
Королевский роман
исторический, мелодрама, драма 2012, Дания / Швеция / Чехия
7.0
В белом плену
В белом плену
исторический, драма, военный, боевик 2012, Швеция / Норвегия
5.0
30 дней бесплатно
Человек с другой стороны
Человек с другой стороны
приключения, исторический 1972, Швеция
6.0
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