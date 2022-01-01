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Смотреть российские исторические фильмы

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1941. Крылья над Берлином
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.0
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Суворов: Великое путешествие
Суворов: Великое путешествие
биография, исторический, анимация 2022, Россия
8.0
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Первый Оскар
Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.0
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Хунны
Хунны
боевик, приключения, исторический 2021, Россия
7.0
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Подольские курсанты
Подольские курсанты
военный, исторический, драма 2020, Россия
7.0
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Зоя
Зоя
драма, исторический, военный 2020, Россия
4.0
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Ленин. Неизбежность
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография 2019, Россия
6.0
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Последствия войны
Последствия войны
военный, исторический, драма 2019, Россия
0.0
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Весури
Весури
драма, военный, исторический 2019, Россия
0.0
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Медный всадник России
Медный всадник России
исторический, драма 2019, Россия
0.0
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Грех
Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.0
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История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
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Главный грек Российской Империи
Главный грек Российской Империи
драма, исторический 2018, Россия
0.0
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Салют-7
Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Скиф
Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.0
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Джокер
Джокер
семейный, комедия, исторический 2017, Россия
6.0
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Рубеж
Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Контрибуция
Контрибуция
исторический, детектив 2016, Россия
7.0
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Викинг
Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.0
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А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.0
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Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни
анимация, фэнтези, исторический 2015, Россия
4.0
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Василиса
Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.0
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Батальонъ
Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.0
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Шагал - Малевич
Шагал - Малевич
исторический, биография 2013, Россия
6.0
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Друзья из Франции
Друзья из Франции
драма, мелодрама, исторический, приключения 2013, Россия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Орда
Орда
исторический 2012, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты Эгейского моря
Пираты Эгейского моря
исторический, биография, приключения 2012, Греция / Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Погружение в огонь
Погружение в огонь
драма, исторический, короткометражный 2012, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пассажирка
Пассажирка
драма, исторический, приключения 2009, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Петя по дороге в Царствие Небесное
Петя по дороге в Царствие Небесное
драма, комедия, исторический 2009, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Укрощение строптивых
Укрощение строптивых
исторический 2009, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Адмиралъ
Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Тарас Бульба
Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.0
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Багровый цвет снегопада
Багровый цвет снегопада
мелодрама, драма, исторический 2008, Россия
5.0
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Монгол. Часть первая
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Враги
Враги
исторический, военный, драма 2007, Россия
5.0
Смотреть за 1 рубль
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