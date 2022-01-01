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Смотреть польские исторические фильмы

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Куда ты идешь, Аида?
Куда ты идешь, Аида?
драма, исторический, военный 2020, Босния и Герцеговина / Австрия / Румыния / Нидерланды / Германия / Польша / Франция / Норвегия / Турция
7.0
Чемпион из Освенцима
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический 2020, Польша
6.0
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Капитан
Капитан
драма, исторический 2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
7.0
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Борис Годунов
Борис Годунов
драма, исторический 1986, СССР / Чехословакия / ФРГ / Польша
6.0
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Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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