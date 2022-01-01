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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический Италия

Смотреть итальянские исторические фильмы

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Убийство по-итальянски
Убийство по-итальянски
криминал, драма, исторический 2020, Италия
5.0
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Грех
Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.0
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Сломанный ключ
Сломанный ключ
фантастика, триллер, исторический 2017, Италия
2.0
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Декамерон
Декамерон
исторический 2015, Италия / Франция
7.0
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Страшные сказки
Страшные сказки
фэнтези, исторический 2015, Италия / Франция / Великобритания
6.0
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Кровь моей крови
Кровь моей крови
исторический, драма 2015, Италия / Франция / Швейцария
5.0
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Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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Банды Нью-Йорка
Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.0
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.0
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Франциск
Франциск
драма, биография, исторический 1989, Италия / Германия
7.0
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Последний император
Последний император
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
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Семья
Семья
мелодрама, исторический, мюзикл, драма, биография 1986, Франция / Италия
7.0
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Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Огненная дуга
исторический, военный, драма 1969, СССР / ГДР / Польша / Италия
7.0
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Спартак и 10 гладиаторов
Спартак и 10 гладиаторов
приключения, комедия, исторический 1964, Италия / Испания / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Эсфирь и царь
Эсфирь и царь
биография, драма, исторический 1960, Италия / США
5.0
Смотреть за 1 рубль
Последние дни Помпеи
Последние дни Помпеи
боевик, мелодрама, исторический 1959, Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Царь Ирод Великий
Царь Ирод Великий
биография, драма, исторический 1959, Италия / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
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