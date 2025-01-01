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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический Венгрия

Смотреть венгерские исторические фильмы

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Эйхман
Эйхман
драма, военный, исторический 2007, Великобритания / Венгрия
6.0
Переписывая Бетховена
Переписывая Бетховена
мюзикл, драма, исторический 2006, США / Германия / Венгрия
6.0
Ференц Лист
Ференц Лист
исторический, мелодрама, мюзикл, драма, биография 1970, СССР / Венгрия
5.0
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