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Смотреть британские исторические фильмы
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Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Война под землей
драма, исторический, военный
2020, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мисс Плохое поведение
драма, исторический
2020, Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический, приключения
2020, Великобритания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Проклятие ведьмы
исторический, ужасы
2020, Великобритания
5.0
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Аббатство Даунтон
драма, исторический
2019, Великобритания
7.0
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Махинаторы
драма, исторический
2019, Великобритания
5.0
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Боудика — королева воинов
исторический
2019, Великобритания
2.0
Смотреть за 1 рубль
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Присягнувшая тьме
ужасы, исторический
2018, Великобритания
3.0
Смотреть за 1 рубль
Темные времена
драма, военный, исторический
2017, Великобритания
7.0
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Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.0
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Мэтьюз
документальный, исторический, спорт
2017, Великобритания / ЮАР
7.0
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Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.0
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Страшные сказки
фэнтези, исторический
2015, Италия / Франция / Великобритания
6.0
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12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.0
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Лондон – современный Вавилон
документальный, исторический
2012, Великобритания
7.0
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Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический
2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.0
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Король говорит!
драма, исторический
2010, Великобритания / Австралия
8.0
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Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.0
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Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография
2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эйхман
драма, военный, исторический
2007, Великобритания / Венгрия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения
2007, США / Великобритания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Последний король Шотландии
триллер, исторический, драма
2006, Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тристан и Изольда
исторический, драма, приключения
2006, Германия / Великобритания / США / Чехия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Банды Нью-Йорка
драма, исторический
2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сердце моё
драма, мелодрама, исторический
2002, Великобритания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма
2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Елизавета
биография, исторический, драма
1998, Великобритания
8.0
Смотреть за 1 рубль
Человек в железной маске
исторический, драма, приключения
1998, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уайльд
исторический, биография, драма
1997, Великобритания / Германия / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Королевская милость
мелодрама, драма, исторический, биография
1995, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Цареубийца
драма, исторический
1991, Великобритания / СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Последний император
биография, исторический, драма
1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
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