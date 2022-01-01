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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический Германия

Смотреть немецкие исторические фильмы

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Экстремальный номер
Экстремальный номер
драма, исторический, триллер 2018, Германия
0.0
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Кукловоды
Кукловоды
приключения, драма, исторический 2017, Германия / Чехия
5.0
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Франкофония
Франкофония
исторический, документальный 2015, Франция / Германия
7.0
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Лекарь: Ученик Авиценны
Лекарь: Ученик Авиценны
приключения, драма, исторический 2013, Германия
7.0
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Михаэль Кольхаас
Михаэль Кольхаас
исторический, драма 2013, Франция / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Людвиг Баварский
Людвиг Баварский
биография, драма, исторический 2012, Германия
7.0
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Чтец
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Дети Хуан Ши
Дети Хуан Ши
исторический, драма 2008, Австралия / Китай / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Монгол. Часть первая
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
Смотреть за 1 рубль
Тристан и Изольда
Тристан и Изольда
исторический, драма, приключения 2006, Германия / Великобритания / США / Чехия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Банды Нью-Йорка
Банды Нью-Йорка
драма, исторический 2002, США / Германия / Италия / Великобритания / Нидерланды
7.0
Смотреть за 1 рубль
Сердце моё
Сердце моё
драма, мелодрама, исторический 2002, Великобритания / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия 2002, Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Свадебный переполох
Свадебный переполох
исторический, мелодрама 2001, США / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Враг у ворот
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма 2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Уайльд
Уайльд
исторический, биография, драма 1997, Великобритания / Германия / Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Франциск
Франциск
драма, биография, исторический 1989, Италия / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
В начале славных дел
В начале славных дел
исторический, драма 1980, Германия / СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Маркиза фон О
Маркиза фон О
драма, исторический 1976, Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
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