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Киноафиша Онлайн Фильмы Исторический Франция

Смотреть французские исторические фильмы

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Эйфель
Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.0
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Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии
драма, исторический 2021, Франция
6.0
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Генерал Де Голль
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический 2020, Франция
5.0
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Офицер и шпион
Офицер и шпион
драма, триллер, исторический 2019, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Последняя любовь Казановы
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический 2019, Франция / Бельгия
5.0
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Сирано. Успеть до премьеры
Сирано. Успеть до премьеры
исторический 2018, Бельгия / Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
7.0
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Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Франкофония
Франкофония
исторический, документальный 2015, Франция / Германия
7.0
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Декамерон
Декамерон
исторический 2015, Италия / Франция
7.0
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Страшные сказки
Страшные сказки
фэнтези, исторический 2015, Италия / Франция / Великобритания
6.0
Смотреть за 1 рубль
Кровь моей крови
Кровь моей крови
исторический, драма 2015, Италия / Франция / Швейцария
5.0
Смотреть за 1 рубль
Михаэль Кольхаас
Михаэль Кольхаас
исторический, драма 2013, Франция / Германия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Друзья из Франции
Друзья из Франции
драма, мелодрама, исторический, приключения 2013, Россия / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения 2013, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прощай, моя королева
Прощай, моя королева
драма, исторический 2012, Франция / Испания
5.0
Смотреть за 1 рубль
Последний неандерталец
Последний неандерталец
исторический, боевик 2010, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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Последний легион
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения 2007, США / Великобритания / Франция
5.0
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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия 2002, Франция / Германия
6.0
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Последний император
Последний император
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
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Миссия
Миссия
приключения, драма, исторический 1986, Великобритания / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Семья
Семья
мелодрама, исторический, мюзикл, драма, биография 1986, Франция / Италия
7.0
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Маркиза фон О
Маркиза фон О
драма, исторический 1976, Франция / Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Спартак и 10 гладиаторов
Спартак и 10 гладиаторов
приключения, комедия, исторический 1964, Италия / Испания / Франция
4.0
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Царь Ирод Великий
Царь Ирод Великий
биография, драма, исторический 1959, Италия / Франция
4.0
Смотреть за 1 рубль
Страсти Жанны Д'Арк
Страсти Жанны Д'Арк
документальный, исторический 1928, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
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