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Смотреть китайские исторические фильмы

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Последняя гонка
Последняя гонка
биография, драма, исторический 2016, Китай / Гонконг
5.0
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Переправа
Переправа
драма, исторический 2014, Китай / Япония / Корея / США
5.0
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Цветы войны
Цветы войны
исторический, драма 2012, Китай
7.0
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Дети Хуан Ши
Дети Хуан Ши
исторический, драма 2008, Австралия / Китай / Германия
7.0
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Последний император
Последний император
биография, исторический, драма 1987, Франция / Великобритания / Италия / Китай
6.0
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