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Смотреть бельгийские исторические фильмы

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Подлодка U-235
Подлодка U-235
боевик, приключения, исторический 2019, Бельгия
5.0
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Последняя любовь Казановы
Последняя любовь Казановы
мелодрама, исторический 2019, Франция / Бельгия
5.0
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Сирано. Успеть до премьеры
Сирано. Успеть до премьеры
исторический 2018, Бельгия / Франция
8.0
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Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический 2018, Бельгия / Франция
7.0
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Подлинный Вермеер
Подлинный Вермеер
драма, мелодрама, исторический 2017, Нидерланды / Бельгия / Люксембург
6.0
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Прощай, Бафана!
Прощай, Бафана!
исторический, драма, биография 2007, Германия / Франция / Италия / Великобритания / Бельгия / ЮАР / Люксембург
7.0
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