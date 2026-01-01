Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей

Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю

Следом за MAX россиян лишили и ВКонтакте: что будет с уведомлениями и как теперь обновлять мессенджер на Android

Всего 3 мини-сериала пробились в мировой топ Netflix — а там только лучшие из лучших: каждый собрал под 100 млн просмотров

В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает

По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат

«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов

11 000 зрителей ждали эту премьеру от Okko со звездой «Слова пацана» — и дождались: еще один хит про маньяка

Популярней этого мини-сериала «России 1» сейчас — только матчи ЧМ-2026: пыль глотают даже «ментовские» детективы НТВ

«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать