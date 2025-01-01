На Netflix и не только: 3 детективных сериала, которые невозможно выключить даже ради сна

Считаете, «Сплетница» была дерзкой? Просто включите эти 5 дорам — страсти Манхэттена покажутся деткой шалостью

Почти «Ёлки», но на 8 Марта: что известно о новом фильме Бекмамбетова «Тюльпаны» — с Серебряковым и Яковлевой

Черкасов возвращается в органы: неожиданная премьера на Первом канале — новый сезон «Мосгаза»

Простой евнух, фаворитка султана или визирь? Кем бы вы стали в «Великолепном веке» (тест)

Из зала выйдут другими людьми: режиссер отказался показывать «Бугонию», пока зрители не выполнят одно условие

Сатору больше не топ-1: в «Магической битве» появился колдун, чье пространство поставит Годжо на колени

«Будете у нас, на Окинаве - милости просим!»: если бы советское кино стало аниме - угадайте 5 фильмов по кадру

67 млн советских граждан стояли в очередях ради этого вестерна: главного ковбоя Хрущев назвал «видным мужчиной»

«Поттера» любят миллионы, но не все части удались: пересмотрел сагу о волшебстве и выбрал худшие из ее частей