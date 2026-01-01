Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Германия 2026

Немецкие фильмы 2026 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть немецкие фильмы 2026 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром немецких фильмов 2026 года с друзьями.
Barry & Me
Barry & Me
приключения 2026, Германия / Швейцария
7.0
Дети леса 2
Дети леса 2
семейный, фэнтези 2026, Австрия / Бельгия / Германия / Италия
6.0
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
2-3 капли на втулку — и в моем доме всегда пахнет свежестью как в лесу: дешёвая замена дорогим диффузорам
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»
11 000 зрителей ждали эту премьеру от Okko со звездой «Слова пацана» — и дождались: еще один хит про маньяка
Автор «Сверхов» хотел сделать новый хит — и выдал крутой сериал с копиями Дина и Сэма: зря его закрыли на 2-м сезоне
В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»
По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат
«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать
Аль Пачино, Робин Уильямс и 7,2 на IMDb: фильм, который Нолан считает «одной из моих самых личных картин», миллионы пропустили, а зря
«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше