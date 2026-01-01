«Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей

На съемках 4 части «Часа пик» настоял сам Трамп – да и мы не против увидеть продолжение: такого международного размаха у франшизы еще не было

Не секретная серия, а даже лучше: если вам не хватило финала «Очень странных дел», Netflix приготовил еще 2 часа и 2 минуты этой истории

Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить

В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху

Жалких 3% правды: у шеф-повара Ивлева есть веский повод ненавидеть легендарную «Кухню» - «Это полный бред, а не сериал»

Да не «отсиделся он писарем в штабе»: офицеры Чечни по фотографии из «Брата-2» определили войска Данилы

Наслаждайтесь «Ментовскими войнами», пока можете — зрители НТВ требуют убрать Шилова с экрана

Пересмотрел «Место встречи» и осознал: Шарапов одним словом выдал, что он – стукач (Аня поняла все моментально)

Тест для тех, кто уже устал от зимы: взгляните на стоп-кадры и вспомните 5 фильмов СССР с весенними названиями