Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Франция 2026

Французские фильмы 2026 года — смотреть онлайн

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские фильмы 2026 года онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских фильмов 2026 года с друзьями.
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно
комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
7.0
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
7.0
Преступление на третьем этаже
Преступление на третьем этаже
комедия, криминал 2026, Франция
6.0
Накопились старые проржавевшие крышки от банок — и я нашла им 5 хитрых применений: теперь не выбрасываю
Не сатин, не поплин и не хлопок: умные хозяйки выбирают для постельного белья в жару эту невесомую ткань - прохладно даже в +35
Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета
«Интерстеллар» уже засмотрен до дыр? Вот 4 мощных фантастических фильма, о которых вы могли даже не слышать
По новой включил «Во все тяжкие» и возненавидел Уолтера с первых же серий: нам сразу намекнули, что он – будущий злодей-психопат
«Первый отдел», конечно, хорош, но я нашла 3 детективных мини-сериала, от которых невозможно оторваться: всего 3, 6 и 8 эпизодов
Автор «Сверхов» хотел сделать новый хит — и выдал крутой сериал с копиями Дина и Сэма: зря его закрыли на 2-м сезоне
Детективы СССР хороши, но этот советский фильм иностранцы прозвали «худшим в истории»: «Это просто позорище»
В новинке «Окко» а-ля «Настоящий детектив» «нашим Растом Коулом» стал Трибунцев – сыграл следака-садиста: «Вся семейка – извращенцы»
В «Охоте за Голлумом» точно не будет «повесточки» и темнокожих — зато будет ИИ: Серкис даже не скрывает
Всего 3 мини-сериала пробились в мировой топ Netflix — а там только лучшие из лучших: каждый собрал под 100 млн просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше