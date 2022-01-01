Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Онлайн Фильмы Франция

Смотреть французские фильмы

На портале о кино Kinoafisha.info вы можете смотреть французские фильмы онлайн в хорошем качестве (HD), бесплатно и без регистрации. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром французских фильмов с друзьями.
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Стейк от кутюр
Стейк от кутюр
мелодрама, комедия 2022, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть онлайн
Вечеринка на вылет
Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка
криминал 2022, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Даже мыши попадают в рай
Даже мыши попадают в рай
анимация, семейный, фэнтези 2021, Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.0
Смотреть за 1 рубль
Герой
Герой
драма, триллер 2021, Франция / Иран
8.0
Смотреть за 1 рубль
Однажды в кино
Однажды в кино
драма 2021, Индия / США / Франция
8.0
Смотреть за 1 рубль
Эта безумная любовь
Эта безумная любовь
драма 2021, Франция
7.0
Смотреть онлайн
Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Худший человек на свете
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Эйфель
Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.0
Смотреть онлайн
Черный ящик
Черный ящик
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Волк и Лев
Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Фантазии для взрослых
Фантазии для взрослых
комедия 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Петровы в гриппе
Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Смотреть за 1 рубль
Маленькая мама
Маленькая мама
драма, фэнтези 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить
комедия, драма 2021, Франция / Италия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Супруги
Супруги
драма 2021, Бельгия / Франция / Люксембург
6.0
Смотреть за 1 рубль
Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии
драма, исторический 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
После меня
После меня
драма 2021, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
От кутюр
От кутюр
мелодрама 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Паранормальные
Паранормальные
драма, ужасы, триллер 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Банкиры
Банкиры
драма 2021, Швейцария / Франция / Аргентина
6.0
Смотреть за 1 рубль
Агент 117: Из Африки с любовью
Агент 117: Из Африки с любовью
боевик, комедия 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Закат
Закат
драма 2021, Франция / Мексика / Швеция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ночь принадлежит нам
Ночь принадлежит нам
драма, мелодрама 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Удовольствие
Удовольствие
драма 2021, Швеция / Нидерланды / Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мажоры на мели
Мажоры на мели
комедия 2021, Франция
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
анимация, приключения 2021, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть онлайн
Падение Токио
Падение Токио
драма 2021, Франция / Бельгия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Титан
Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Бабушка
Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Аннетт
Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо
драма 2021, Франция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Related video
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену
Коммуналка с очередью в душ: Шифрин вышел на связь из-за границы
«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом
Анна Каренина или Унесенные ветром? Какая ты героиня любовного романа по знаку Зодиака
«Что я должен был сделать?»: известный актер проговорился о романе с Кориковой
«Степаненко давно не страдает»: известный комик раскрыл все карты
Похвалился на всю страну: Киркоров раскрыл россиянам глаза на баснословные траты
Под горячую руку попала: молодой певице досталось от Славы
Этот тест предскажет, где ты встретишь свою любовь
Не только Стоцкая: в Сети оценили схожесть сына Пугачевой с Киркоровым
Широкий жест за миллион долларов: вот чем сразил Галкин замужнюю Пугачеву
Такого не ожидал никто: покинувший столицу Шура раскрыл все карты
Приложение киноафиши