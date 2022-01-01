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Киноафиша Онлайн Фильмы Фэнтези СССР

Смотреть советские фэнтези

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Фантастическая история
Фантастическая история
фэнтези 1988, СССР
7.0
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Убить дракона
Убить дракона
фэнтези, семейный 1988, СССР / Германия
7.0
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Домовой и хозяйка
Домовой и хозяйка
анимация, семейный, фэнтези 1988, СССР
7.0
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Новые приключения янки при дворе короля Артура
Новые приключения янки при дворе короля Артура
приключения, фэнтези 1988, СССР
6.0
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Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
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Лиловый шар
Лиловый шар
фантастика, семейный, фэнтези 1987, СССР
6.0
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Геракл у Адмета
Геракл у Адмета
короткометражный, анимация, фэнтези 1986, СССР
7.0
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Юность Бемби
Юность Бемби
фэнтези, семейный 1986, СССР
5.0
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Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
анимация, фэнтези 1984, СССР
7.0
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Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
комедия, семейный, мюзикл, фэнтези 1984, СССР
7.0
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Сказка странствий
Сказка странствий
приключения, фэнтези 1983, Чехословакия / СССР / Румыния
8.0
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Мэри Поппинс, до свидания!
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный 1983, СССР
7.0
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Алиса в Зазеркалье
Алиса в Зазеркалье
анимация, короткометражный, фэнтези 1982, СССР
7.0
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Василий Буслаев
Василий Буслаев
фэнтези, драма, исторический 1982, СССР
7.0
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Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
анимация, короткометражный, фэнтези, семейный 1981, СССР
7.0
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Мария, Мирабела
Мария, Мирабела
мюзикл, фэнтези, анимация 1981, СССР / Румыния
7.0
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Лесная песня. Мавка
Лесная песня. Мавка
фэнтези, драма 1981, СССР
6.0
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Последняя невеста Змея Горыныча
Последняя невеста Змея Горыныча
анимация, фэнтези 1979, СССР
6.0
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Осенние колокола
Осенние колокола
семейный, фэнтези 1978, СССР
6.0
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Наследство волшебника Бахрама
Наследство волшебника Бахрама
анимация, фэнтези 1975, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Новогодние приключения Маши и Вити
Новогодние приключения Маши и Вити
семейный, фэнтези 1975, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Капитан Немо
Капитан Немо
фэнтези 1975, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Прометей
Прометей
анимация, фэнтези 1974, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Персей
Персей
короткометражный, анимация, фэнтези 1973, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Самый сильный
Самый сильный
семейный, фэнтези 1973, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
комедия, фэнтези 1972, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Руслан и Людмила
Руслан и Людмила
фэнтези 1972, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
По следам бременских музыкантов
По следам бременских музыкантов
мюзикл, анимация, фэнтези, семейный 1971, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лабиринт
Лабиринт
анимация, фэнтези 1971, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Аргонавты
Аргонавты
короткометражный, анимация, фэнтези 1971, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Возвращение с Олимпа
Возвращение с Олимпа
анимация, фэнтези 1969, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Король-олень
Король-олень
семейный, комедия, фэнтези, мюзикл 1969, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кот в сапогах
Кот в сапогах
короткометражный, анимация, фэнтези 1968, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Вечер накануне Ивана Купала
Вечер накануне Ивана Купала
фэнтези, драма 1968, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Волшебная лампа Аладдина
Волшебная лампа Аладдина
фэнтези 1966, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо
фэнтези, мелодрама 1964, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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